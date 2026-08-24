BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 für Europas Ölkonzerne um 5 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar mit den Resultaten des zweiten Quartals und einer um 10 US-Dollar auf 90 Dollar je Barrel gestiegenen Prognose für den Brent-Ölpreis./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
5.20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.34 £
|
Abst. Kursziel*:
-2.57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.57%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
24.08.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
24.08.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
24.08.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5.98
|0.05%
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|07:02
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