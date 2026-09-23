Airbus-Aktie gelassen: Konzern sichert französisches Militär digital ab

Der europäische Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern teilte am Mittwoch mit, dass sein Cyber-Geschäftsbereich Cybersicherheits-Gateways für die Netzwerke des französischen Ministeriums für die Streitkräfte und Veteranenangelegenheiten liefern werde. Die Gateways sollen den Austausch von Verschlusssachen ermöglichen, hiess es weiter.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,04 Prozent tiefer bei 194,62 Euro.

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