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BP Aktie 844183 / GB0007980591

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14.09.2026 08:38:55

BP Hold

BP
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Hold" belassen. BP dürfte unter Europas großen Ölkonzernen im zweiten Halbjahr am stärksten von höheren Raffiniermargen profitieren, schrieb Mark Wilson in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ab 2027 sinken seine Schätzungen für BP allerdings. Eni profitiere hier am wenigsten. Nach den jüngsten Milliarden-Verträgen in Venezuela ist Wilson allerdings von der Ölförderungs-Story der Italiener überzeugt, sodass er die Eni-Aktien wie auch diejenigen von Shell und Totalenergies zum Kauf empfiehlt./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 20:51 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
5.20 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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-9.10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
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08:38 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 BP Overweight Barclays Capital
04.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
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