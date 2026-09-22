BP Aktie 844183 / GB0007980591
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22.09.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BP-Aktien verdienen können.
Am 22.09.2021 wurde die BP-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3.18 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das BP-Papier investiert hätte, befänden sich nun 314.795 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5.43 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’709.02 GBP wert. Mit einer Performance von +70.90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für BP eine Börsenbewertung in Höhe von 86.30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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