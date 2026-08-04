BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Ähnlich wie beim Kontrahenten Shell liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um rund zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Matthew Lofting in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Finanzzahlen des Öl- und Gasproduzenten seien alles in allem solide./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5.60 £
|
Abst. Kursziel*:
-1.80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5.61 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.96%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
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