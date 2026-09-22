Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.06 Prozent schwächer bei 10’732.58 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3.181 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.000 Prozent auf 10’738.97 Punkte an der Kurstafel, nach 10’739.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’771.64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’714.78 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 10’816.56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’437.85 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Stand von 9’226.68 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.85 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Kingfisher (+ 10.76 Prozent auf 3.39 GBP), Smiths (+ 6.37 Prozent auf 27.55 GBP), JD Sports Fashion (+ 5.99) Prozent auf 0.78 GBP), Coca-Cola HBC (+ 3.79 Prozent auf 44.40 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 3.10 Prozent auf 4.46 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil BT Group (-2.46 Prozent auf 1.94 GBP), BAE Systems (-2.29 Prozent auf 20.03 GBP), Admiral Group (-2.03 Prozent auf 37.58 GBP), BP (-2.03 Prozent auf 5.32 GBP) und Babcock International (-1.78 Prozent auf 9.80 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 32’079’277 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 302.488 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch