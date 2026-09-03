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04.09.2026 07:27:02

BP Outperform

BP
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Treffen mit der Finanzchefin Kate Thomson mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Thomson habe sinkende absolute Kosten in den kommenden Jahren in Aussicht gestellt, schrieb Biraj Borkhataria in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit den bisherigen Auswirkungen von Kostensenkungen auf die Geschäftsergebnisse des Öl- und Gaskonzerns habe sie sich nicht zufrieden gezeigt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 18:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5.40 £ 		Abst. Kursziel*:
29.70%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5.42 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
29.15%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
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07:27 BP Outperform RBC Capital Markets
25.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
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