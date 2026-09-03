BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Treffen mit der Finanzchefin Kate Thomson mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Thomson habe sinkende absolute Kosten in den kommenden Jahren in Aussicht gestellt, schrieb Biraj Borkhataria in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit den bisherigen Auswirkungen von Kostensenkungen auf die Geschäftsergebnisse des Öl- und Gaskonzerns habe sie sich nicht zufrieden gezeigt./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.40 £
|
Abst. Kursziel*:
29.70%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5.42 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.15%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
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