NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Treffen mit der Finanzchefin Kate Thomson mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Thomson habe sinkende absolute Kosten in den kommenden Jahren in Aussicht gestellt, schrieb Biraj Borkhataria in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit den bisherigen Auswirkungen von Kostensenkungen auf die Geschäftsergebnisse des Öl- und Gaskonzerns habe sie sich nicht zufrieden gezeigt./rob/bek/ag;