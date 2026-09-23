CKW-Aktie leichter: Rund 200 Windräder könnten laut Unternehmens-Chef ein Gaskraftwerk ersetzen

Mehr Windkraft und winteroptimierte Photovoltaik könnten der Schweiz gegen die Winterstromlücke helfen, sagte Schwab in einem Interview mit der "NZZ".

In der Schweiz gebe es heute rund 50 Windräder, sagte der Chef des Energiedienstleisters CKW. Bei der Zahl von rund 200 Windrädern handle es sich um eine sehr grobe Schätzung. Wie viele Anlagen nötig seien, hänge von deren Leistung und von der Grösse des zu ersetzenden Gaskraftwerks ab. Ein Gaskraftwerk habe zudem den Vorteil, auf Knopfdruck verlässlich Strom produzieren zu können.

Schwab sprach sich für einen Mix verschiedener Energieträger aus. Wenn die Bevölkerung keine Windkraftanlagen wolle, brauche die Schweiz mehr Grosskraftwerke. Es gehe nicht darum, Windkraft gegen Kernkraft auszuspielen oder umgekehrt.

Auch bei der Solarenergie warnte Schwab davor, zu stark auf eine einzelne Technologie zu setzen, obwohl es die einzige sei, die nicht auf Wderstand stosse. Solaranlagen produzierten deutlich mehr Strom im Sommer als im Winter. Die Schweiz brauche zusätzlichen Strom jedoch vor allem im Winter. "Daher sollten wir die Förderung der Solaranlagen auf den Winterstrom beschränken",sagte Schwab.

Eine durch Importe schliessbare Winterstromlücke von fünf Terawattstunden bezeichnete der CKW-Chef als vertretbar. Diese Menge könne im Notfall "unter Schmerzen" eingespart werden. "Ich warne aber vor einer Importstrategie, bei der man auf den Import von zehn bis zwanzig Terawattstunden setzt", sagte Schwab weiter. Die Schweiz solle sich nicht darauf verlassen, jederzeit beliebige Mengen Strom importieren zu können.

CKW plant auf dem Ruswilerberg noch zwei statt vier Windräder

Der Luzerner Energieversorger CKW hat das geplante Windparkprojekt auf dem Ruswilerberg bei Ruswil nach der Auswertung eines Windgutachtens reduziert. Statt vier sind noch zwei Windräder vorgesehen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Das Windgutachten zeige eine "knappe Wirtschaftlichkeit", hiess es im Communiqué. Es zeige unter anderem Windschattenverluste sowie mögliche Abschaltungen wegen Schall, Schatten und Fledermäusen.

Auf dem Ruswilerberg wurden laut Mitteilung von Juli 2024 bis Ende April 2026 Windstärke, Windrichtung, Temperatur und Luftfeuchte gemessen. Dazu wurden von März bis November 2025 die Fledermausaktivitäten erfasst.

Aufgrund des Windschattenverlustes soll auf das am tiefsten gelegene Windrad in Richtung Etzenerle verzichtet werden, hiess es. Die Standorte der zwei verbleibenden Anlagen seien "noch nicht abschliessend festgelegt."

Die beiden Anlagen sollen dereinst rund 12 Gigawattstunden Strom pro Jahr produzieren. Das entspricht dem Verbrauch von rund 2800 Vierpersonenhaushalten. Der Windpark bleibe damit von "kantonalem Interesse", wie die CKW schrieb.

In den nächsten Monaten will der Energieversorger das angepasste Projekt mit den kantonalen Behörden besprechen und den Übersichtsplan, den Netzanschluss und die Erschliessung abklären.

Bei einem "positiven" Resultat soll im ersten Halbjahr 2027 an einer öffentlichen Informationsveranstaltung über die Vorabklärungen und das weitere Vorgehen informiert werden.

Zeitweise verliert die CKW-Aktie 0,27 Prozent auf 365,00 Franken.

Bern (awp/sda)