Börse London in Grün: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0.22 Prozent stärker bei 10’763.16 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.181 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent schwächer bei 10’738.97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10’739.01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’714.78 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’771.64 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 10’816.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10’437.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’226.68 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8.16 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Kingfisher (+ 9.88 Prozent auf 3.36 GBP), Smiths (+ 6.49 Prozent auf 27.58 GBP), Antofagasta (+ 3.82 Prozent auf 39.17 GBP), JD Sports Fashion (+ 3.73 Prozent auf 0.77 GBP) und StJamess Place (+ 3.30 Prozent auf 11.58 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil BP (-2.37 Prozent auf 5.30 GBP), Airtel Africa (-1.81 Prozent auf 3.12 GBP), Admiral Group (-1.72 Prozent auf 37.70 GBP), BAE Systems (-1.71 Prozent auf 20.15 GBP) und Hiscox (-1.65 Prozent auf 19.11 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 17’962’246 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 302.488 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14.84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch