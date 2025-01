NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 425 auf 440 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Produktionsdaten für das vierte Quartal seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer ersten Reaktion am Dienstag. Gegenwind gebe es vor allem im Segment Verarbeitung und Vermarktung (Downstream). Etwaige sinkende Schätzungen für das Schlussquartal 2024 dürften sich aber wohl in Grenzen halten./bek/nas;