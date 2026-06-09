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BP Aktie 844183 / GB0007980591

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11.06.2026 07:31:57

BP Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Ungeachtet des von der Presse weiter aufgenommenen Theaters im Aufsichtsrat stütze das konjunkturelle Umfeld die Anlagestory des Ölkonzerns weiterhin außerordentlich, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch nach einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin Nordamerika, Kate Thomson. Er sieht für die Aktien nach wie vor Spielraum, besser abzuschneiden als jene der Konkurrenz./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.00 £
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5.46 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
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