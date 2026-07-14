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14.07.2026 09:42:02
BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Hold" belassen. Der Ölhandel sei im zweiten Quartal nach dem außerordentlich starken Jahresauftakt gut weitergegangen, schrieb Mark Wilson am Dienstag./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
5.20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.19 £
|
Abst. Kursziel*:
0.25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.18 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.44%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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