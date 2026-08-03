BP Aktie 844183 / GB0007980591
6.10CHF
0.15CHF
2.52 %
12:11:25
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.08.2026 10:32:24
BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria attestierte dem Öl- und Gaskonzern ein starkes Quartal. So liege das Nettoergebnis über der Konsensschätzung, so der Experte am Dienstag. Jede Geschäftseinheit haben die Markterwartungen übertroffen./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.60 £
|
Abst. Kursziel*:
24.98%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5.61 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.82%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.ch)
|
09:24
|BP to sell $4bn US biogas business as profits more than double (Financial Times)
|
08:23
|BP to sell $4bn US biogas business as profits more than double (Financial Times)
|
03.08.26
|Gute Stimmung in Europa: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
03.08.26