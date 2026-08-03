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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria attestierte dem Öl- und Gaskonzern ein starkes Quartal. So liege das Nettoergebnis über der Konsensschätzung, so der Experte am Dienstag. Jede Geschäftseinheit haben die Markterwartungen übertroffen./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:56 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.