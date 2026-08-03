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04.08.2026 10:32:24

BP Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria attestierte dem Öl- und Gaskonzern ein starkes Quartal. So liege das Nettoergebnis über der Konsensschätzung, so der Experte am Dienstag. Jede Geschäftseinheit haben die Markterwartungen übertroffen./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
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5.61 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
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