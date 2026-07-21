BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Seit April habe der Aktienkurs um zehn Prozent nachgegeben, schrieb Joshua Stone in einer Studie am Mittwoch. Gründe seien der Rücktritt des Chairman und gesunkene Ölpreise. Den Pfad zum Abbau der Verschuldung verfolge der Öl- und Gaskonzern jedoch weiter und die Qualität der Konzernanlagen verbessere sich./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6.75 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.40 £
|
Abst. Kursziel*:
25.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.36%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
09:28
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.ch)
|
21.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zu (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
20.07.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
20.07.26
|BP verkauft Österreich-Geschäft: Tankstellen und E-Lader vor Besitzerwechsel - Aktie stabil (Dow Jones)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11:08
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5.81
|2.58%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:55
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|11:52
|
JP Morgan Chase & Co.
Iberdrola Neutral
|11:45
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:45
|
Bernstein Research
Hermès Outperform
|11:44
|
Bernstein Research
EssilorLuxottica Market-Perform
|11:44
|
Bernstein Research
Richemont Outperform
|11:12
|
RBC Capital Markets
Iberdrola Sector Perform