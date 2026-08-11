BP Aktie 844183 / GB0007980591
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11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren BP-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BP-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die BP-Aktie bei 4.24 GBP. Wer vor 1 Jahr 1’000 GBP in die BP-Aktie investiert hat, hat nun 236.128 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 1’238.72 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5.25 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23.87 Prozent erhöht.
BP wurde am Markt mit 79.94 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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