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13.10.2026 13:09:49

BP Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BP nach dem Zwischenbericht des Ölkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Der wichtigste Aspekt in dem Zahlenwerk sei der im Vergleich zur früheren Prognose beschleunigte Abbau der Nettoverschuldung und der Gesamtverbindlichkeiten im dritten Quartal, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erwartet werde nun eine Nettoverschuldung von 13,5 bis 14,5 Milliarden US-Dollar, und damit ein Wert am unteren Ende der im zweiten Quartal genannten Zielspanne für das Gesamtjahr bis Ende 2026./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6.00 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
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