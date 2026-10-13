BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BP nach dem Zwischenbericht des Ölkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Der wichtigste Aspekt in dem Zahlenwerk sei der im Vergleich zur früheren Prognose beschleunigte Abbau der Nettoverschuldung und der Gesamtverbindlichkeiten im dritten Quartal, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erwartet werde nun eine Nettoverschuldung von 13,5 bis 14,5 Milliarden US-Dollar, und damit ein Wert am unteren Ende der im zweiten Quartal genannten Zielspanne für das Gesamtjahr bis Ende 2026./ck/rob/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
5.20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.97 £
|
Abst. Kursziel*:
-12.87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6.00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.32%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
10:06
|Hohe Ölpreise senken Schulden von BP - Aktie gewinnt (AWP)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
09:09
|Hohe Ölpreise drücken Schuldenlast von BP (AWP)
|
12.10.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6.52
|0.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:20
|
Bernstein Research
Diageo Outperform
|13:20
|
Warburg Research
DEUTZ Buy
|13:16
|
UBS AG
ABB Neutral
|13:15
|
Jefferies & Company Inc.
Diageo Buy
|13:14
|
RBC Capital Markets
GSK Sector Perform
|13:14
|
Jefferies & Company Inc.
Eni Buy
|13:14
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Buy