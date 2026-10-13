NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BP nach dem Zwischenbericht des Ölkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Der wichtigste Aspekt in dem Zahlenwerk sei der im Vergleich zur früheren Prognose beschleunigte Abbau der Nettoverschuldung und der Gesamtverbindlichkeiten im dritten Quartal, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erwartet werde nun eine Nettoverschuldung von 13,5 bis 14,5 Milliarden US-Dollar, und damit ein Wert am unteren Ende der im zweiten Quartal genannten Zielspanne für das Gesamtjahr bis Ende 2026./ck/rob/ajx;