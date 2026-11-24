Das BP-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4.59 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 217.936 BP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BP-Papiers auf 5.47 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’191.24 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 19.12 Prozent.

Insgesamt war BP zuletzt 84.96 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch