Am Montag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.26 Prozent fester bei 5’199.68 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.254 Prozent höher bei 5’199.31 Punkten, nach 5’186.16 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’197.93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5’209.44 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’320.47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’489.17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’713.52 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.89 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2.05 Prozent auf 120.74 EUR), Rheinmetall (+ 1.59 Prozent auf 704.40 EUR), HSBC (+ 1.35 Prozent auf 12.51 GBP), Airbus SE (+ 1.28 Prozent auf 192.44 EUR) und Rolls-Royce (+ 1.26 Prozent auf 12.89 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Intesa Sanpaolo (-3.60 Prozent auf 5.71 EUR), UniCredit (-2.30 Prozent auf 76.38 EUR), RELX (-1.31 Prozent auf 29.37 GBP), SAP SE (-1.13 Prozent auf 181.60 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0.89 Prozent auf 95.76 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1’314’663 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 450.168 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.80 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch