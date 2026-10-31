BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP nach Zahlen zum dritten Quartal von 700 auf 725 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe in diesem Jahr das dritte Quartal in Folge die Erwartungen übertroffen, schrieb Joshua Stone in einer Studie am Montag. Das bereinigte Nettoergebnis habe im dritten Jahresviertel die Konsensschätzung um 15 Prozent übertroffen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7.25 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.20 £
|
Abst. Kursziel*:
16.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.20 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.95%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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