Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’734 -0.5%  SPI 20’761 -0.4%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’791 -0.1%  Euro 0.9189 -0.7%  EStoxx50 6’131 0.0%  Gold 3’905 0.8%  Bitcoin 63’518 -1.5%  Dollar 0.8193 -0.5%  Öl 108.5 -7.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Cembra Money Bank22517316
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Strategy-Aktie: Warum K33 die Vorzugsaktien als Bremsklotz für Bitcoin-Käufe sieht
Marvell schluckt Laserspezialisten Lumentum - Aktien im Minus
Tesla-Aktie: BofA sieht Chancen in SpaceX-Fusion - China als Risikofaktor
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Polypeptide-Aktie fester: Samsung hält fast 98 Prozent der Aktien -- Management dient Aktien in Millionenhöhe an
Suche...
ETF Sparplan

BP Aktie 844183 / GB0007980591

6.85
CHF
-0.09
CHF
-1.34 %
10:29:17
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.11.2026 13:40:59

BP Buy

BP
6.85 CHF -1.34%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP nach Zahlen zum dritten Quartal von 700 auf 725 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe in diesem Jahr das dritte Quartal in Folge die Erwartungen übertroffen, schrieb Joshua Stone in einer Studie am Montag. Das bereinigte Nettoergebnis habe im dritten Jahresviertel die Konsensschätzung um 15 Prozent übertroffen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
7.25 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.20 £ 		Abst. Kursziel*:
16.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.20 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16.95%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:38 BP Kaufen DZ BANK
10:00 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 BP Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen