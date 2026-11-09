BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 720 Pence auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria schaute in seinem am Montag vorliegenden Ausblick voraus auf den Kapitalmarkttag im Dezember. Das Vertrauen von Anlegern sei geschwunden, während die Ausgangslage für den Ölkonzern so gut sei wie nie zuvor. Das Konjunkturumfeld sei äußerst günstig und die Sanierung der Bilanz stehe kurz vor dem Abschluss./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.20 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.60 £
|
Abst. Kursziel*:
28.57%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5.57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.38%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
06:00
|Should BP and Shell still own petrol stations? (Financial Times)
|
06:00
|Should BP and Shell still own petrol stations? (Financial Times)
|
06.11.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 in Rot (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11:15
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|06.11.26
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|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|02.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
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|UBS AG
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|02.11.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6.16
|1.20%
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