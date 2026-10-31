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02.11.2026 13:51:41
BP Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 720 auf 760 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten hätten im dritten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Michele della Vigna am Freitagabend. Mit dem Kapitalmarkttag im Dezember warte der nächste Kurstreiber./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 21:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
7.60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.21 £
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Abst. Kursziel*:
22.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.14 £
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Abst. Kursziel aktuell:
23.78%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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