BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 725 Pence auf "Buy" belassen. Selbst nach dem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise in der laufenden Woche seien die kurzfristigen Risiken für die Konsensschätzungen ausgewogen, schrieb Analyst Henri Patricot am Donnerstag. Er sieht selbst etwas Luft nach oben für seine eigenen Schätzungen. Er favorisiert weiterhin Unternehmen mit einem attraktiven Portfolio im Bereich der Erkundung und Förderung von Öl und Gas. Dazu zählt er in Europa Total, Eni und BP und in den USA ExxonMobil und Chevron./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 10:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7.25 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.54 £
|
Abst. Kursziel*:
30.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.29%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
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