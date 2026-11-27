BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW mit einem fairen Aktienwert von 60 Euro auf "Halten" belassen. Die ausgeweiteten Personal- und Strukturmaßnahmen sollten die Kostenbasis in den Folgejahren entlasten und somit die angestrebte Margensteigerung im Autosegment unterstützen, schrieb Michael Punzet am Freitag. Die von der jüngsten Gewinnwarnung belastete Marktstimmung könnte sich mit einer erfolgreichen Einführung des Modells iX3 in China in den kommenden Monaten bessern./rob/edh/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Halten
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
58.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
58.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
26.11.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
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|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
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26.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
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26.11.26
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|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
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Analysen zu BMW AG
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