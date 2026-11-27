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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW mit einem fairen Aktienwert von 60 Euro auf "Halten" belassen. Die ausgeweiteten Personal- und Strukturmaßnahmen sollten die Kostenbasis in den Folgejahren entlasten und somit die angestrebte Margensteigerung im Autosegment unterstützen, schrieb Michael Punzet am Freitag. Die von der jüngsten Gewinnwarnung belastete Marktstimmung könnte sich mit einer erfolgreichen Einführung des Modells iX3 in China in den kommenden Monaten bessern./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.