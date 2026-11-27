|Prognose
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27.11.2026 11:25:36
Stadler Rail-Aktie in Grün: Konzern bestätigt Jahresziele für 2026
Stadler Rail bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
"Stadler ist sehr gut auf Kurs. Alle Kennzahlen stimmen uns zuversichtlich. Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung auch über das Geschäftsjahr 2026 hinaus positiv verlaufen wird", wird Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler zitiert.
Verwaltungsratsvizepräsident Hans-Peter Schwald hat zudem 350'000 Aktien von Stadler Rail an Spuhler verkauft. Diese Transaktion im Rahmen eines privaten, strategischen Investments entspricht 0,35 Prozent des Aktienkapitals von 100 Millionen Namenaktien.
Schwald hält nach dem Verkauf weiterhin 500'000 Aktien. Spuhler bleibt mit rund 43 Prozent des Aktienkapitals grösster Aktionär von Stadler.
An der SIX notiert die Stadler Rail-Aktie zeitweise 4,43 Prozent fester bei 30,18 Franken.
awp-robot/ls
Bussnang (awp)
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