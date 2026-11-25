Am Mittwoch fiel der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 1.14 Prozent auf 24’733.22 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.098 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.264 Prozent auf 25’083.98 Punkte an der Kurstafel, nach 25’017.81 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24’698.22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’151.42 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0.698 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 25’181.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26’266.14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23’464.63 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0.790 Prozent aufwärts. Bei 27’001.67 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 4.62 Prozent auf 65.24 EUR), BMW (+ 3.72 Prozent auf 55.24 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.18 Prozent auf 181.55 EUR), Beiersdorf (+ 2.23 Prozent auf 82.46 EUR) und Daimler Truck (+ 1.79 Prozent auf 40.86 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-6.49 Prozent auf 40.90 EUR), Siemens Energy (-4.60 Prozent auf 112.46 EUR), Commerzbank (-3.88 Prozent auf 34.17 EUR), Siemens (-3.59 Prozent auf 245.50 EUR) und HOCHTIEF (-3.38 Prozent auf 325.60 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7’483’959 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210.377 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

DAX-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 5.14 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch