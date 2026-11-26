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26.11.2026 13:12:37
Aktien von VW, BMW, Mercedes und Porsche: Deutsche Autobauer verlieren bei E-Autos den Anschluss
Mit einer Ausnahme sind die deutschen Autohersteller nach Analyse der HUK Coburg auf dem heimischen Elektroautomarkt ins Hintertreffen geraten.
Die HUK ist mit über 14 Millionen Fahrzeugen Marktführer bei der Kfz-Versicherung in Deutschland. Auf dieser Datengrundlage berechnet das oberfränkische Unternehmen seit einigen Jahren, wie sich die Zulassungen neuer und gebrauchter Batterieautos in Deutschland entwickeln, Hybride sind nicht erfasst. Anders als das Kraftfahrt-Bundesamt berücksichtigt die HUK nur die privaten Autobesitzer, Firmenwagen und die Flotten der Autovermieter sind nicht mitgezählt.
Mehr Käufe von vollelektrischen Neuwagen
Der neuesten Auswertung für die ersten drei Quartale dieses Jahres zufolge werden vollelektrische Autos zunehmend populär: Im dritten Quartal entschieden sich demnach knapp dreissig Prozent der Neuwagenkäufer für ein E-Auto, im Vergleich zu 2025 mehr als doppelt so viele. Das geht einher mit den im Zuge des Iran-Kriegs stark gestiegenen Benzinpreisen, zudem zeigt laut HUK die wiedereingeführte Kaufprämie für E-Autos Wirkung.
Doch zugutekommen die steigenden Zulassungszahlen hauptsächlich ausländischen Herstellern: Teslas Anteil bei den Umsteigern kletterte von 4,5 auf 10,1 Prozent, das war erstmals Platz eins im "E-Barometer". Das US-Unternehmen hatte jüngst Investitionen von drei Milliarden Euro in sein deutsches Werk in Grünheide bei Berlin angekündigt. Auf Platz zwei landete die tschechische VW-Tochter Skoda, deren Anteil jedoch von 14,1 auf 9,8 Prozent sank.
Starkes Wachstum hingegen verbuchten die chinesischen Marken BYD - von 0,8 Prozent auf 3,6 Prozent mehr als vervierfacht - und Leapmotors mit einer Verdopplung von 1,8 auf 3,8 Prozent. Ähnlich kräftig legte Citroën zu, der Anteil der Franzosen stieg von 1,6 auf 3,6 Prozent.
Überholen chinesische Hersteller VW?
Der VW-Anteil hingegen halbierte sich von 9,7 auf 4,5 Prozent, auch BMW rutschte von 9,9 auf 7,1 Prozent. Sollte sich der Trend fortsetzen, könnten BYD und auch Leapmotors nach HUK-Einschätzung in nicht allzu ferner Zukunft VW überflügeln.
Mercedes und Audi legten minimal zu und landeten jeweils bei 2,2 Prozent. Besonders ausgeprägt ist die Entwicklung laut HUK in Ostdeutschland: Dort lag Tesla nach den ersten neun Monaten mit einem Umstiegsanteil von 1,4 Prozent mit Abstand vor allen anderen E-Auto-Herstellern. Leapmotor hat laut HUK-Barometer in den neuen Ländern bereits sämtliche heimischen Autohersteller überflügelt.
/cho/DP/zb
COBURG (awp international)
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