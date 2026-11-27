Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 26.11.2025 lag der Kurs von Avalanche bei 14.92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in AVAX investierten, hätten nun 6.703 Avalanche im Portfolio. Da sich der AVAX-USD-Kurs gestern auf 6.577 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44.08 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 44.08 USD entspricht einer negativen Performance von 55.92 Prozent.

Bei 5.890 USD erreichte die Kryptowährung am 19.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 28.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14.86 USD.

Redaktion Finanzen.net