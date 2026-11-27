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27.11.2026 13:08:00
adidas-Aktie dennoch tiefer: Positiverer Rating-Ausblick dank finanzieller Fortschritte
Moody's Ratings hat das langfristige Emittentenrating mit "A3" sowie das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der adidas AG bestätigt.
Die adidas-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,18 Prozent tiefer bei 171,70 Euro.
DOW JONES
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