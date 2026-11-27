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27.11.2026 13:27:00
GKB-Aktie stabil: Kanton plant höhere Abgeltung der Staatsgarantie
Die Graubündner Kantonalbank (GKB) soll den Zweck und ihre Rechtsform beibehalten, die Public Corporate Governance weiterentwickeln und die Staatsgarantie künftig höher abgelten.
Das vom Departement für Finanzen und Gemeinden (DFG) erstellte Papier habe die Kantonsregierung zur Kenntnis genommen und sie habe die Umsetzung dazu beschlossen, teilte die Bank am Donnerstagabend mit. Dabei soll die GKB an ihrer Rechtsform als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt festhalten und auch in Zukunft den öffentlichen Auftrag erfüllen.
Laut diesem Auftrag berücksichtige die GKB mit ihren Bankdienstleistungen die Bedürfnisse aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand im Kanton Graubünden, hiess es weiter. Und sie trage zu einer ausgewogenen Entwicklung der Bündner Wirtschaft bei.
Der Kanton wird auch in Zukunft für die Verbindlichkeiten der Bank haften, sofern deren eigenen Mittel nicht ausreichen. Das DFG empfiehlt, die Abgeltung der Staatsgarantie anzupassen, um das Risiko des Kantons und die Kostenvorteile der GKB bei der Refinanzierung angemessen abzubilden. Zur Berechnung werde ein grösserer Teil der Eigenmittel herangezogen, wodurch sich die Abgeltung erhöhe.
Krisenvorsorge wird ausgebaut
Zudem soll die Krisenfestigkeit der Bank weiter gestärkt werden. Sie könne als eine der ersten nicht-systemrelevanten Banken bei Bedarf auf zusätzliche Liquidität der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zugreifen.
Und es wird empfohlen, dass eine Notfallplanung ("Recovery and Resolution-Plan") für Krisenszenarien erstellt und erprobt wird. Diese soll die Abläufe und verfügbaren Instrumente für mögliche Krisen festlegen.
Das DFG wird nun unter Einbezug der GKB die Empfehlungen umsetzen und die nötigen Anpassungen des GKB-Gesetzes vorbereiten. Zum Schluss wird der Grosse Rat darüber entscheiden. Auch die Eignerstrategie und das Aufsichtskonzept des Kantons sollen angepasst werden.
An der SIX tendiert die GKB-Aktie zeitweise unbewegt bei 2'340,00 Franken.
mk/ls
Chur (awp)
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