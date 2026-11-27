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Uniswap war am 26.11.2025 6.297 USD wert. Bei einer Investition von 1’000 USD in UNI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 158.80 Uniswap. Da sich der UNI-USD-Kurs gestern auf 4.647 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 737.97 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26.20 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2.396 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Uniswap am 22.09.2026 bei 10.20 USD.

Redaktion Finanzen.net