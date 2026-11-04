Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’969 1.5%  SPI 21’089 1.4%  Dow 52’549 1.5%  DAX 26’367 1.9%  Euro 0.9183 0.0%  EStoxx50 6’265 2.0%  Gold 4’046 2.9%  Bitcoin 63’809 0.4%  Dollar 0.8157 -0.6%  Öl 101.1 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Hiobsbotschaft belastet BMW-Aktie nicht: Autobauer senkt gleich mehrere Ziele - Umsatz und Gewinn fallen
Novo Nordisk-Aktie gesucht: Starke Q3-Zahlen bringen nächste Zielerhöhung
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Bayer-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Vonovia-Finanzchef Grosse: Keine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus - Aktie im Plus
Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Buy
Suche...

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

54.46
CHF
2.40
CHF
4.61 %
14:52:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2026 12:56:36

BMW Overweight

BMW
54.75 CHF 2.80%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 82 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In seinem Bewertungsmodell für den Autobauer berücksichtige er nun die angekündigten einmaligen Belastungen, die eine Umstrukturierung des Industriegeschäfts beschleunigen sollten, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultierten deutlich niedrigere Prognosen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) der Jahre 2026 und 2027. Unter der Annahme, dass die europäischen und nordamerikanischen Automobilmärkte im kommenden Jahr relativ stark bleiben, seien die zentralen Aspekte für ihn das China-Geschäft und die Frage, ob BMW mit seinem neuen Produktportfolio Anzeichen einer Stabilisierung zeigen könne./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
58.64 € 		Abst. Kursziel*:
15.96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
59.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.09%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:09 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
12:56 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:17 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
08:25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 54.14 4.00% BMW AG