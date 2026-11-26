Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 2.11 Prozent höher bei 6’018.65 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.176 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.448 Prozent auf 5’920.89 Punkte an der Kurstafel, nach 5’894.46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5’920.89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’037.22 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0.905 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’116.23 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Wert von 6’470.74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’655.58 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.88 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 5’376.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 4.49 Prozent auf 57.72 EUR), Bayer (+ 4.22 Prozent auf 52.82 EUR), Rheinmetall (+ 4.06 Prozent auf 765.70 EUR), Siemens Energy (+ 4.04 Prozent auf 117.00 EUR) und Infineon (+ 3.57 Prozent auf 42.36 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil UniCredit (-0.05 Prozent auf 74.07 EUR), Eni (+ 0.67 Prozent auf 24.14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.72 Prozent auf 589.20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.09 Prozent auf 5.64 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.19 Prozent auf 27.15 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4’182’651 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 462.964 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet mit 6.57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7.74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch