Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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Gerresheimer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem großen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Bei Gerresheimer dürfte der Verkauf zweier Geschäftsbereiche die Bilanzsorgen weitgehend zerstreut haben. Mit einer Trennung vom Formglas-Geschäft in der Zukunft bliebe ein schneller wachsendes, profitableres Unternehmen, das unter einem größeren Dach allerdings besser aufgehoben wäre./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30.84 €
|
Abst. Kursziel*:
49.16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.96%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
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