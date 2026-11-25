Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 1.68 Prozent tiefer bei 5’902.64 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.234 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.052 Prozent tiefer bei 6’000.64 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’003.76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6’038.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’896.40 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1.04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 6’068.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’455.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’573.91 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 0.893 Prozent zu Buche. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 3.72 Prozent auf 55.24 EUR), adidas (+ 1.37 Prozent auf 170.45 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.48 Prozent auf 37.54 EUR), Enel (+ 0.23 Prozent auf 9.48 EUR) und Rheinmetall (+ 0.18 Prozent auf 735.80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-6.49 Prozent auf 40.90 EUR), Siemens Energy (-4.60 Prozent auf 112.46 EUR), UniCredit (-3.94 Prozent auf 73.05 EUR), Intesa Sanpaolo (-3.83 Prozent auf 5.50 EUR) und Siemens (-3.59 Prozent auf 245.50 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7’483’959 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 490.329 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 6.54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch