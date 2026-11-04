BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. BMW habe eine etwas höher als erwartete Marge in der Autosparte ausgewiesen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Sie habe jedoch unter dem Konzernniveau gelegen, was auf schwächere Ergebnisse im Bereich Finanzdienstleistungen zurückzuführen sei. Der Blick sollte sich jedoch auf die Gewinnwarnung und angekündigte Umstrukturierung vom Vorabend richten./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57.86 €
|
Abst. Kursziel*:
41.72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.41%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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