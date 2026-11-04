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04.11.2026 08:25:40

BMW Overweight

BMW
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. BMW habe eine etwas höher als erwartete Marge in der Autosparte ausgewiesen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Sie habe jedoch unter dem Konzernniveau gelegen, was auf schwächere Ergebnisse im Bereich Finanzdienstleistungen zurückzuführen sei. Der Blick sollte sich jedoch auf die Gewinnwarnung und angekündigte Umstrukturierung vom Vorabend richten./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57.86 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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