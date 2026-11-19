BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 58 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan passte seine Schätzungen für einige europäische Autobauer in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an die Erkenntnisse aus der Berichtssaison an. Die Hersteller hätten weiter ein Problem mit dem immer schwächeren Markt in China und gleichzeitig härterer Konkurrenz aus China in der Heimat. Die schnellere Adoption von E-Autos gehe zulasten der Margen. Kostensenkungen blieben die eigentliche Stellschraube für die Ergebnisse./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
53.54 €
|
Abst. Kursziel*:
4.59%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
54.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.09%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
19.11.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
17.11.26
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
16.11.26
|BMW-Aktie unbeeindruckt: Defekt zwingt Autobauer in den USA zum Handeln (Dow Jones)
|
16.11.26
|BMW-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|48.95
|-1.51%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|
Deutsche Bank AG
Elmos Semiconductor Hold
|08:36
|
Deutsche Bank AG
UniCredit Buy
|07:39
|
UBS AG
Apple Neutral
|07:33
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KION GROUP Hold
|07:20
|
RBC Capital Markets
Porsche vz. Sector Perform
|07:20
|
RBC Capital Markets
Volkswagen Outperform
|07:19
|
RBC Capital Markets
Stellantis Sector Perform