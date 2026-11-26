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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. Italien entwickle sich für die niederländische Bank zu einem vielversprechenden Wachstumsmarkt, schrieb Theo Massing am Freitag. Die Herausforderung bestehe nun darin, das Wachstum in eine bessere operative Hebelwirkung und kapitalarme Gebühreneinnahmen umzusetzen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.