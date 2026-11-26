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27.11.2026 09:32:21
ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. Italien entwickle sich für die niederländische Bank zu einem vielversprechenden Wachstumsmarkt, schrieb Theo Massing am Freitag. Die Herausforderung bestehe nun darin, das Wachstum in eine bessere operative Hebelwirkung und kapitalarme Gebühreneinnahmen umzusetzen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Hold
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27.29 €
|
Abst. Kursziel*:
13.59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.66%
|
Analyst Name::
Theo Massing
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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