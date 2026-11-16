FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor des Finanzchefs sei, dass es nicht den einen Automobilmarkt gebe, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow. Es gebe vielmehr immense Unterschiede je nach Hersteller und Region. Anhaltende Probleme in China stünden bei BMW im Widerspruch zu gut laufenden Geschäften in Europa und beruhigender Nachfrage nach der "sechsten Generation" der E-Autos (Gen6)./rob/ag/stk;