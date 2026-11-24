BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. BMW, Mercedes und Renault sehen die Experten weiter als attraktive Dividendenstorys./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
53.20 €
|
Abst. Kursziel*:
27.82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.39%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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