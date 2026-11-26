Um 15:40 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 2.08 Prozent nach oben auf 6’017.08 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.176 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.448 Prozent auf 5’920.89 Punkte an der Kurstafel, nach 5’894.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5’920.89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’026.26 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 0.879 Prozent zu. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’116.23 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’470.74 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’655.58 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.85 Prozent zu. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5’376.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 4.88 Prozent auf 771.70 EUR), Bayer (+ 4.70 Prozent auf 53.06 EUR), Infineon (+ 4.61 Prozent auf 42.78 EUR), Siemens Energy (+ 4.57 Prozent auf 117.60 EUR) und BMW (+ 3.04 Prozent auf 56.92 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil UniCredit (-0.05 Prozent auf 74.07 EUR), Enel (+ 0.58 Prozent auf 9.52 EUR), Eni (+ 0.67 Prozent auf 24.14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.68 Prozent auf 589.00 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.99 Prozent auf 5.63 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1’887’000 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 462.964 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch