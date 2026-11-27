Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW mit einem fairen Aktienwert von 60 Euro auf "Halten" belassen. Die ausgeweiteten Personal- und Strukturmassnahmen sollten die Kostenbasis in den Folgejahren entlasten und somit die angestrebte Margensteigerung im Autosegment unterstützen, schrieb Michael Punzet am Freitag. Die von der jüngsten Gewinnwarnung belastete Marktstimmung könnte sich mit einer erfolgreichen Einführung des Modells iX3 in China in den kommenden Monaten bessern.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die BMW-Aktie konnte um 10:33 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.0 Prozent auf 58.32 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 199’381 BMW-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 33.8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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