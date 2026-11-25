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25.11.2026 17:58:13
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verliert schlussendlich
So performte der LUS-DAX am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.
Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1.73 Prozent schwächer bei 24’744.00 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25’155.00 Punkte, das Tagestief hingegen 24’680.00 Zähler.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’150.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26’279.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23’572.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.725 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27’000.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4.62 Prozent auf 65.24 EUR), BMW (+ 3.72 Prozent auf 55.24 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.18 Prozent auf 181.55 EUR), Beiersdorf (+ 2.23 Prozent auf 82.46 EUR) und Daimler Truck (+ 1.79 Prozent auf 40.86 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-6.49 Prozent auf 40.90 EUR), Siemens Energy (-4.60 Prozent auf 112.46 EUR), Commerzbank (-3.88 Prozent auf 34.17 EUR), Siemens (-3.59 Prozent auf 245.50 EUR) und HOCHTIEF (-3.38 Prozent auf 325.60 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7’483’959 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210.377 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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