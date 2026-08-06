Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Donnerstagnachmittag ab

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0.11 Prozent leichter bei 26’185.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’085.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’217.00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’826.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’954.00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 23’951.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.59 Prozent aufwärts. Bei 26’435.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 7.18 Prozent auf 29.39 EUR), Henkel vz (+ 4.29 Prozent auf 79.82 EUR), Zalando (+ 3.84 Prozent auf 25.40 EUR), Brenntag SE (+ 2.32 Prozent auf 64.52 EUR) und Fresenius SE (+ 1.84 Prozent auf 47.51 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Scout24 (-5.10 Prozent auf 72.50 EUR), Rheinmetall (-4.78 Prozent auf 1’143.20 EUR), Siemens (-4.62 Prozent auf 272.75 EUR), Infineon (-1.61 Prozent auf 59.11 EUR) und Vonovia SE (-1.51 Prozent auf 20.82 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5’883’290 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 219.113 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.22 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch