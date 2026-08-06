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LUS-DAX-Kursentwicklung 06.08.2026 17:58:16

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

In Frankfurt standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Rheinmetall
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Letztendlich verlor der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.20 Prozent auf 26’163.00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26’085.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’229.00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25’826.00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 06.05.2026, einen Wert von 24’954.00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 23’951.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.50 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’435.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 6.31 Prozent auf 29.15 EUR), Henkel vz (+ 3.92 Prozent auf 79.54 EUR), Zalando (+ 2.78 Prozent auf 25.14 EUR), Brenntag SE (+ 2.51 Prozent auf 64.64 EUR) und RWE (+ 2.17 Prozent auf 56.48 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-6.02 Prozent auf 71.80 EUR), Siemens (-4.49 Prozent auf 273.10 EUR), Rheinmetall (-3.46 Prozent auf 1’159.00 EUR), Commerzbank (-2.19 Prozent auf 38.49 EUR) und Vonovia SE (-1.89 Prozent auf 20.74 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 11’922’322 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 219.113 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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