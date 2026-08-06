Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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06.08.2026 09:30:04
JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Telekom-Aktie erhält Overweight
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Akhil Dattani hat eine ausführliche Untersuchung des Deutsche Telekom-Papiers durchgeführt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Nehme man das US-Geschäft aus der Betrachtung heraus, dann hätten die Bonner die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Akhil Dattani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man T-Mobile US hinzu, dann liege der Nettogewinn um sechs Prozent über der Markterwartung und der Free Cashflow um drei Prozent darüber.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung
Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5.8 Prozent auf 29.01 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 30.99 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’134’554 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 8.3 Prozent aufwärts. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 06.08.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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