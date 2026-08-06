JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Telekom-Aktie erhält Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Nehme man das US-Geschäft aus der Betrachtung heraus, dann hätten die Bonner die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Akhil Dattani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man T-Mobile US hinzu, dann liege der Nettogewinn um sechs Prozent über der Markterwartung und der Free Cashflow um drei Prozent darüber.

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Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5.8 Prozent auf 29.01 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 30.99 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’134’554 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 8.3 Prozent aufwärts. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 06.08.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:15 / BST



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