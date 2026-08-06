Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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06.08.2026 13:16:00
Aurubis-Aktie bricht ein: Konzern wird etwas optimistischer - Hohe Preise für Kupfer- und Schwefelsäure
Mit Rückenwind durch hohe Kupferpreise und gestiegene Schwefelsäureerlöse blickt Aurubis etwas optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr als bisher.
Aurubis im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um rund 160 Prozent auf 149 Millionen Euro, wie die Kupferhütte am Donnerstag mitteilte. Für die ersten neun Monate des Jahres steht damit ein operativer Vorsteuergewinn von 374 Millionen Euro in den Büchern, was etwas mehr ist als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Der Vorstand sieht diesen Gewinn im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr nun am oberen Ende der bestätigten Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro.
Für die Aktie von Aurubis geht es im XETRA-Handel zeitweise 4,75 Prozent auf 182,60 Euro ins Minus. AWP
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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