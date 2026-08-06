Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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06.08.2026 09:30:06
JP Morgan Chase & Co.: Scout24-Aktie erhält Overweight
JP Morgan Chase & Co. hat eine ausführliche Analyse der Scout24-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Marcus Diebel in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Zahl privater Nutzer sei etwas schwach, das dürfte jedoch nicht zu Änderungen an den Ergebnisschätzungen führen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Scout24-Aktie notierte um 09:14 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4.8 Prozent auf 72.75 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 27.84 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 56’798 Scout24-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 13.5 Prozent nach. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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