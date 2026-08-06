Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’969 0.2%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’337 2.3%  Bitcoin 52’150 -0.1%  Dollar 0.8077 -0.6%  Öl 83.3 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Suche...
ETF Sparplan

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Papier unter der Lupe 06.08.2026 09:30:06

JP Morgan Chase & Co.: Scout24-Aktie erhält Overweight

JP Morgan Chase & Co.: Scout24-Aktie erhält Overweight

JP Morgan Chase & Co. hat eine ausführliche Analyse der Scout24-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Scout24
69.92 CHF 3.64%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Marcus Diebel in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Zahl privater Nutzer sei etwas schwach, das dürfte jedoch nicht zu Änderungen an den Ergebnisschätzungen führen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Scout24-Aktie notierte um 09:14 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4.8 Prozent auf 72.75 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 27.84 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 56’798 Scout24-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 13.5 Prozent nach. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Scout24
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Scout24

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten