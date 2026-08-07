Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underweight" belassen. Der Nettogewinn der Schweizer liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Dagegen seien die Einnahmen in der Schaden- und Unfallrückversicherung um zwei Prozent hinter der Markterwartung zurückgeblieben./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
125.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
136.25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8.26%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
138.63 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.83%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
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