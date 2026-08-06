Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Nehme man das US-Geschäft aus der Betrachtung heraus, dann hätten die Bonner die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Akhil Dattani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man T-Mobile US hinzu, dann liege der Nettogewinn um sechs Prozent über der Markterwartung und der Free Cashflow um drei Prozent darüber./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28.79 €
|
Abst. Kursziel*:
31.99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.17%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
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