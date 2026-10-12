Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich um eine höhere Profitabilität des IT-Dienstleisers gedreht, schrieb Andreas Wolf in einer Studie am Montag. Im Fokus hätten ferner die Preisinflation von Speicher-Halbleitern und generell die geschäftlichen Perspektiven gestanden./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.62 €
|
Abst. Kursziel*:
15.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.01%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
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