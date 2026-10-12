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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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12.10.2026 09:23:53

Bechtle Buy

Bechtle
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich um eine höhere Profitabilität des IT-Dienstleisers gedreht, schrieb Andreas Wolf in einer Studie am Montag. Im Fokus hätten ferner die Preisinflation von Speicher-Halbleitern und generell die geschäftlichen Perspektiven gestanden./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
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